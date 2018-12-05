أحمد فوقي: المصريون أكثر شعوب العالم تطوعا

قال أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع إن الشعب المصري من أكثر شعوب العالم تطوعا، متابعا: "ويكمن سر طبع المصري المتطوع؛ في عادات وتقاليد المجتمع المصري، وما تعارف عليه على مر العصور، فجامعة القاهرة نتاج عمل تطوعي، والهلال الأحمر المصري وغيرها من المؤسسات الأهلية في المجتمع.



يذكر أن اليوم 5 ديسمبر يوافق اليوم العالمي للتطوع ويُحتفل به اليوم في غالبية بلدان العالم، ويعتبر الهدف المعلن من هذا النشاط؛شكر المتطوعين على مجهوداتهم، إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.



وينظَم هذا الحدث من قبل من المنظمات غير الحكومية بينها الصليب الأحمر، الكشافة وغيرها، كما يحظى بمساندة ودعم من متطوعي الأمم المتحدة وهو برنامج عالمي للسلام والتنمية ترعاه المنظمة الدولية.