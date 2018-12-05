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حوادث

5 نصائح لـ قائدى السيارات فى الأمطار .. تعرف عليها

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح - احمد مهدى
تشهد معظم محافظات الجمهورية ، اليوم الأربعاء، حالة من الطقس السيئ وغير المستقر مع برودة شديدة، وانخفاض فى درجات الحرارة، أسفرت عن سقوط أمطار مصحوبة برياح شديدة.

ومن جانبه قال مصدر بالادارة العامة للمرور ان الادارة اصدرت بعض الإرشادات للقيادة الآمنة فى تلك الظروف وهى :

- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر .
- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية .
- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان .
- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه .
- عند وجود اعطال او حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.
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