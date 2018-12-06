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أخبار العالم

اعتقال ابنة مؤسس شركة هواوي

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:48 ص
منج وانزو
منج وانزو
وكالات
اعتقلت السلطات الكندية، اليوم الخميس، منج وانزو المديرة المالية لشركة هواوي Huawei الصينية لتكنولوجيا الاتصالات بناء على طلب من السلطات الأمريكية.

وألقي القبض على منج، وهي عضو في مجلس إدارة الشركة في الأول من ديسمبر الحالي، بحسب متحدث باسم وزارة العدل الكندية إيان ماكلود، والذي أشار إلى أن وانزو تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة.

وأكد المسئول الكندي حظر نشر أي معلومات أخرى بناء على طلب وانزو وبأمر قضائي.

ووانزو هي ابنة مؤسس شركة هواوي Huawei وستمثل أمام المحكمة غدا الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تحقق في انتهاكات محتملة من قبل شركة هواوي Huawei للعقوبات الأمريكية ضد إيران.
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