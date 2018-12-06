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أخبار العالم

البحرين تشن أقوى هجوم على قطر: أحرقت جميع سفن العودة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:32 ص
الشيخ خالد بن أحمد
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني
وكالات
وصف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني الخلاف بين الدول العربية وقطر بأنه عميق جدا ووصل إلى نقطة لم يسبق أن وصلها خلاف آخر بين الدول الأعضاء في المجلس، وذلك قبل 3 أيام من انعقاد القمة الخليجية.

وفي ظل استمرار الخلاف بين قطر ودول الرباعي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، قال آل خليفة في حديث لـصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إن قطر في هذا الخلاف أحرقت جميع سفن العودة إلى المجلس، وإن «الخلاف لن يحل بـ(حب الخشوم)، فلا بد من اتفاق جديد ونظام جديد، ووضع الدوحة تحت المجهر».

وأضاف أن الدوحة أقل دولة التزمت باتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، مشددًا على ضرورة أن تصلح نفسها، مضيفًا أن الرباعي العربي المقاطع لقطر لا يزال عند موقفه وشروطه.

وتابع أن "التمثيل القطري في القمة لا يهمنا، وجوده من عدمه سيان، لا أحد ينظر لموقفنا من قطر، ما قمنا به هو ردة فعل تجاه ما قامت به قطر وما تنتهجه، لكن هل قطر تنتمي لمجلس التعاون؟ هي عضو في المجلس، لكنها تستعين بقوات أجنبية، عوضًا عن استعانتها بقوات تنتمي لها مثل قوات درع الجزيرة، القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي القطرية أكبر تهديد وضعته الدوحة لتهديد دول المجلس".

وقال إن السياسة العدائية التي انتهجتها قطر ضد دول المجلس واضحة، وأقرب مثال ما تمارسه من عداء سافر ضد السعودية في الفترة الأخيرة، وبالأخص انتهاجهم لسياسة الإساءة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد كل هذا هل قطر تنتمي حقيقة لمجلس التعاون؟ وعلى فكرة قطر تعتبر أقل دولة التزمت باتفاقيات المجلس، لذا لن نضيع وقتنا بالأماني والأحلام، وعلى قطر أن تصلح حالها بنفسها، هناك واقع يقول إن قطر لن تغير من نهجها، ولدينا أمنيات نرجو أن تتحقق.

وتابع أن "طبعًا ما زالت الشروط قائمة، الشروط لم تأت من الفراغ، ثلاثة أرباعها من اتفاقيتي الرياض، يضاف لها وجود القوات التركية، الغالبية للشروط من الاتفاقيات التي وقعها أمير قطر أمام القادة ووعد بالالتزام بها".

وذكر آل خليفة أن أهم الملفات المتوقع مناقشتها في القمة المقبلة هو ملف التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، وأن هذه القمة في الحقيقة أهم ما فيها هو من دعا لها، والتقدير أولا وأخيرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الدعوة لهذه القمة، وفي الواقع أمام القمة عدة ملفات معروفة، لكن أهمها التعاون العسكري الاستراتيجي بين دول المجلس، وهذا محور مهم، وستكون هناك قرارات.
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