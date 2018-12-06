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شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار سيارة مفخخة فى إيران

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
آيات أحمد
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة من موقع الانفجار الذى وقع جنوب شرقى إيران صباح اليوم، الخميس.

وأسفر الانفجار عن مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين في انفجار سيارة مُفخخة بالقرب من نقطة للشرطة في مدينة "تشابهار" الساحلية الواقعة جنوب شرقي إيران.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مساعد محافظ "سیستان وبلوشستان" للشئون الأمنية محمد هادي مرعشي قوله إن الهجوم الإرهابي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، مشيرًا إلى أنه تم إرسال قوات الأمن على الفور إلى موقع الانفجار.
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