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تعليم

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:25 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
عقد د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لقاء مع د. جمال بن جويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وذلك على هامش مشاركته فى فعاليات الدورة الخامسة لـ "قمة المعرفة" التى شهدتها مدينة دبى بالإمارات خلال الفترة من ٥-٦ ديسمبر الجارى.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، كما ناقش الطرفان فتح آفاق التعاون فى مجال تدريب الشباب على مهارات المستقبل.

وأكد الوزير على أهمية إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية وإجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الحياة لضمان مستقبل أفضل لهم ومواكبة التغيرات العالمية والاستعداد لسوق العمل.

كما أشاد الوزير بفعاليات قمة المعرفة وبالمناقشات الثرية التى تناولتها، مؤكدا على أهمية مؤشر المعرفة العالمى.

وأكد د. جويرب على الترحيب بالتعاون مع مصر فى المجالات التعليمية والبحثية كما أشاد بالخطوات التى تسير عليها مصر فى مجال تطوير التعليم وبخاصة التعليم العالى، حيث يحتل التعليم العالى المصرى المرتبة الـ59 لعام 2018 من بين 134 دولة فى العالم، معربا عن ثقته فى تحقيق تحسن أكبر فى جودة التعليم العالى المصرى خلال الأعوام القادمة.
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