ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إيهاب جلال يطلب مهلة لحسم قيادة المصرى حتى 22 ديسمبر

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:39 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
أجرى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية اتصالات هاتفية مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق أهلى طرابلس الليبي من أجل قيادة الفريق البورسعيدى خلال الفترة القادمة.

وطلب مدرب الفريق الليبي من مجلس إدارة النادى المصرى منحه مهلة حتى يوم 22 ديسمبر الجارى من أجل توفيق أوضاعه والرد بشكل نهائى على حسم موقفه من قيادة الفريق البورسعيدى.

ويقود إيهاب جلال فريق أهلى طرابلس الليبي الأسبوع القادم أمام نظيره فريق نيو ستار دوالا الكاميروني ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتلقى الفريق البورسعيدى خسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.

يذكر أن مجلس إدارة النادى المصرى سبق وأن أعلن عن استقدام مدرب برازيلى خلفا للعميد حسام حسن بعد رحيل التوأم إلى فريق بيراميدز.
loading...

ترشيحاتنا

قصة عبد الغني النجدي.. صاحب أشهر شنب في السينما كان يبيع النكتة بـ جنيه لـ إسماعيل ياسين وشكوكو

إبراهيم سعيد يفتح النار على مصطفى يونس بعد هزيمة المصرى من الزمالك

توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن المطرب حكيم .. فيديو

أنيس البدري يكشف لـ صدى البلد: كواليس ضرب الأهلي وموقفه من الانضمام للأحمر

تامر أمين يهاجم رانيا يوسف: فستانك من غير بطانة وهز السوشيال ميديا

هدف بنكهة عالمية للزمالك فى مرمى المصرى بتوقيع كهربا.. فيديو

فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى

فيسبوك يفضح أماكن إدارة صفحات تابعة للجماعات الإرهابية

أم وابنتها تشتكيان بعضهما على الهواء وأمين الفتوى يصلح بينهما.. فيديو

دولة أسيوية تقدم مكافأة 2200 دولار لمن يتزوج وينجب.. تعرف على السبب

هداف الدوري يغيب عن مباراة الزمالك القادمة .. اعرف السبب

ضبطهما على فراش الزوجية.. تقتل زوجها بمساعدة عشيقها بالخصوص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

القاهرة للصرف: 12 سيارة تسحب تجمعا كبيرا لمياه الأمطار أمام المنصة .. صور

فيديو

مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو
فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى
فيديوجراف| اعتقال ابنة مؤسس هواوي يهدد الهدنة الأمريكية الصينية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟