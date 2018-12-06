إيهاب جلال يطلب مهلة لحسم قيادة المصرى حتى 22 ديسمبر

أجرى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية اتصالات هاتفية مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق أهلى طرابلس الليبي من أجل قيادة الفريق البورسعيدى خلال الفترة القادمة.



وطلب مدرب الفريق الليبي من مجلس إدارة النادى المصرى منحه مهلة حتى يوم 22 ديسمبر الجارى من أجل توفيق أوضاعه والرد بشكل نهائى على حسم موقفه من قيادة الفريق البورسعيدى.



ويقود إيهاب جلال فريق أهلى طرابلس الليبي الأسبوع القادم أمام نظيره فريق نيو ستار دوالا الكاميروني ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



وتلقى الفريق البورسعيدى خسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.



يذكر أن مجلس إدارة النادى المصرى سبق وأن أعلن عن استقدام مدرب برازيلى خلفا للعميد حسام حسن بعد رحيل التوأم إلى فريق بيراميدز.

