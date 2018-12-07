لون مانكير ميجان ماركل وكيت ميدلتون موضة شتاء 2019

يعد "المانيكر" هو أحد اهتمامات المرأة التي تتميز بألوانها، وجاء اللون الأحمر البوردو، هو موضة شتاء 2019.



وروجت أشهر الماركات العالمية مثل Chloé وAlexander McQueen، لهذا اللون، كما ظهرت به دوقة كامبرديج "كيت ميدلتون" ودوقة ساسيكس "ميجان ماركل"، في أكثر من مناسبة.



وقال خبير التجميل الألماني باتريك مالدينجر إن الأحمر البوردو، لون مشبع يمتاز بطابع دافئ ينطق بالأنوثة والإثارة.



وأشار باتريك إلى أن هذا اللون يغازل النساء بصرف النظر عن لون شعرها، أو بشرتها,وفق هن .



وأضاف مالدينجر أن هذا اللون يتطلب العناية الجيدة بالأظافر، مشيرا إلى ضرورة استعمال طلاء أساس Base Coat أولا ثم وضع اللون البوردو ثم استعمال طلاء نهائي Top Coat، وذلك لحماية الأظافر من التصبغات اللونية.