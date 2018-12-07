ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي مسئولي شركات السياحة الرومانية للترويج السياحي بشرم الشيخ

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، ممثلي أكثر من 30 شركة رومانية للترويج السياحي، وذلك في إطار الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ، لفتح أسواق جديدة وجذب شركات سياحة جديدة لتنشيط الحركة السياحية بالمدينة.

وأقام محافظ جنوب سيناء، مأدبة عشاء بأحد الفنادق الكبري بمدينة شرم الشيخ، لعدد 126 فردًا يمثلون أكثر من 30 شركة ترويج سياحي رومانية، وعقد المحافظ مؤتمرًا صحفيًا بحضور حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية، حيث رحب بالحضور واستعرض المقاصد السياحية بالمدينة.

وأوضح المحافظ النشاط السياحي داخل شرم الشيخ خلال الشهور القليلة الماضية، مشيرًا لاستضافة شرم الشيخ لمنتدى شباب العالم الذي شارك فيه أكثر من 5000 مشارك من الشباب ورؤساء الدول ورؤساء الوفود، والمنظمات الدولية، والذي تم نقل فعالياته لجميع دول العالم على الهواء مباشرة، تبعه مؤتمر التنوع البيئي والبيولوجي شارك فيه 7000 مشارك، بالإضافة لعدة فعاليات دوليه أخرى.
وأضاف أن المدينة تستعد لاستضافة مؤتمر أفريقيا 2018، يشارك فيه 1000 مشارك من أفريقيا والمنظمات الدولية وبعض الرؤساء الأفارقة، مؤكدًا أن شرم الشيخ تتمتع بالأمن والأمان وأنها من أفضل المنتجعات السياحية على مستوى العالم.

وأعرب المحافظ عن سعادته بوجود 126 مسؤولًا عن شركات السياحة الرومانية على أرض شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنها فرصة جيدة لنقل جمال وسحر شرم الشيخ إلى الشعب الروماني ودعوته لزيارتها، لافتا إلى أن العلاقة المصرية الرومانية علاقة قديمة وتاريخية.

من جانبهم، عبر ممثلو شركات السياحة الرومانية عن سعادتهم بتواجدهم في شرم الشيخ، وعن أنبهارهم بما رأوه بالمدينة خلال رحلتهم التي استمرت 3 أيام والتي زاروا فيها العديد من الفنادق، والمقاصد السياحية، والسوق القديم وقاموا بسهره ليلية داخل جبال شرم الشيخ، كما أشادوا بمستوى الخدمة داخل الفنادق والنظافة والجمال والأمن داخل شرم الشيخ، وأعربوا عن إعجابهم بالتطوير الذي شاهدوه بالمدينة بالمقارنة بالسنوات السابقة.
loading...

ترشيحاتنا

طبيب يكشف عن مكون لتبييض الأسنان بالمنزل

جوكر الأهلي ينشر صورة بصحبة باشا مصر

قرار عاجل من الخطيب خاص بـ لاعبي الأهلي الراحلين فى الانتقالات الشتوية

فى عيد ميلادها .. أزمات بحياة سارة سلامة

توفيق عكاشة يكشف مفاجأة عن المطرب حكيم .. فيديو

شاهد.. الأمطار تحول شوارع الإسكندرية لبرك مياه

قصة عبد الغني النجدي.. صاحب أشهر شنب في السينما كان يبيع النكتة بـ جنيه لـ إسماعيل ياسين وشكوكو

فنانة كويتية تطلق الزغاريد بالتلفزيون المصرى

وزير الخارجية البحريني يطلق تصريحات مثيرة بشأن إسرائيل

7 فوائد للفلفل الحار.. لن تتوقف عن تناوله

مفاجأة .. بيراميدز يحاول خطف صفقة الأهلى الجديدة

البنتاجون يهدد تركيا بعقوبات قاسية حال استمرارها في الحصول على إس-400 الروسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللون البينك يسيطر على أزياء نجمات بريطانيا في حفل BIFA

الرئيس يتفقد بعض الأكمنة الأمنية بشرم الشيخ مستقلًا الدراجة .. فيديو وصور

بعد 7 أشهر.. نجاح عملية فصل توأم ملتصق بـ 7 عمليات جراحية

لسة في أمل.. فتاة تفقد عينها بسبب السرطان وتلجأ لحيلة ذكية لاستكمال حياتها.. صور

حماة الأمير ويليام تكشف لأول مرة سر رفضها زواج ابنتها من ولي العهد البريطاني

فيديو

جمال الغندور: التحكيم يحتاج إلى إصلاح بشكل يومي .. فيديو
جمال الغندور: بعض الحكام المتقدمين للاختبارات يتخذون المهنة أكل عيش..فيديو
مصطفى يونس يسخر من عمرو الدسوقي على الهواء: انت متعرفش الكرة مبططة ولا مدورة ..فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو
مصطفى يونس يفجر مفاجآت نارية حول حقيقة رحيله من المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟

هل توافق على عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي ؟