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عالم أزهرى: الإحسان مقام إيماني رفيع المستوى

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإحسان مقام إيماني رفيع المستوى لا يصل إليه إلا الأولياء الأنقياء، موضحًا أن الإحسان في المرتبة الثالثة بعد الإسلام والإيمان في الإسلام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الإحسان في كل مناحي الحياة والمولى أمرنا به في المعاملات التجارية وفى الصلاة والزكاة وايضا فى ذبح الحيوانات.

وأشار إلى أن الله كتب الإحسان على كل شيء وعلينا أن نتبع ذلك.
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