قرقاش: زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات خطوة مهمة للعالم

زيارة البابا فرانسيس إلى الامارات خطوة في غاية الأهمية للمنطقة والعالم، منطق التسامح والتواصل والحوار لا بد وأن يسود، والإمارات من خلال خطابها وتوجهها أحد الجسور المهمة للتواصل الحضاري والديني. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 7, 2018

نشر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رحب فيها بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى الإمارات في فبراير المقبل، والتي أعلنت الفاتيكان عنها أمس.وكتب "قرقاش" في تغريدته "زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات خطوة في غاية الأهمية للمنطقة والعالم، منطق التسامح والتواصل والحوار لا بد وأن يسود، والإمارات من خلال خطابها وتوجهها أحد الجسور المهمة للتواصل الحضاري والديني".وأعلنت دولة الفاتيكان، عن زيارة مرتقبة للبابا فرنسيس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2019؛ لحضور حوار عالمي بين الأديان.ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بزيارة البابا فرانسيس المرتقبة لدولة الإمارات، وعبر عن أمله أن يتم من خلالها تعميق الاحترام المتبادل، وترسيخ الحوار بين الأديان، والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام.