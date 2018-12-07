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محافظات

محافظ الجيزة: بدء تشغيل محطة الصرف الصحي لـ 3 قرى بأطفيح

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 03:47 م
مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي بأطفيح
ا ش ا
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بمشروع الصرف الصحي بقرى "منشأة سليمان، كفر حلاوة، الحلف الشرقي" بمركز ومدينة أطفيح، والبالغ تكلفتها 435 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، اليوم الجمعة، بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر العياط والبدرشين وأطفيح والصف، والدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية المعنية.
وقال راشد إنه خلال أيام سيتم البدء في أعمال التسليم الابتدائي والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على المشروع لخدمة أهالي تلك القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة الإسناد المالي لمشروع الصرف الصحي لقرى "الشوبك، مزغونة، أبورجوان" بمركز ومدينة البدرشين ليصل إلى 245 مليون جنيه، لسرعة نهو الأعمال في إطار خطة الدولة لتوصيل خدمة الصرف الصحب للقرى المحرومة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع متوقف منذ 3 سنوات لعدم توافر المخصصات المالية اللازمة لإتمامه ويتكون من محطة معالجة بطاقة 34 ألف م3 / اليوم، و4 محطات رفع وشبكة إنحدار وخطوط طرد.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لقرى "نزلة الشوبك، زاوية دهشور، منشأة دهشور" المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمركز ومدينة البدرشين، لافتا إلى أن المحافظة تقوم بصفة دائمة بمتابعة تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل أي معوقات تعترض تنفيذها ووضع برنامج زمني للأعمال.

من جهته، قال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي جنوب الجيزة إن استكمالا لخطة التوسع في توصيل الصرف الصحي إلى القرى المحرومة يتم حاليا إنهاء إجراءات الطرح والترسية لقرى "الكداية، والقبابات، والصالحية، ومسجد موسى" وكذا قرى "البرمبل، وصول، وترجم، والخرمانة" بمركز ومدينة أطفيح.
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