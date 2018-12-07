حليفة ميركل تخلفها في رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني انتخب أنجريت كرامب كارينباور، القريبة من المستشار الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة للحزب خلفًا للأخيرة.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قالت ميركل أمس الخميس: "أشعر بالامتنان لشغلي الرئاسة 18 عاما".. "إنها فترة طويلة بالتأكيد شهد خلالها الحزب نجاحات وإخفاقات عديدة".



واضطرت ميركل (64 عاما) للإعلان عن تخليها عن قيادة الحزب بعد انتخابات أكتوبر الماضي في اثنتين من المناطق الألمانية، والتي كانت نتائجها مخيبة للآمال.



ويتوقع كثيرون رحيل المستشارة الألمانية من منصبها اعتبارا من العام المقبل بعد الانتخابات الأوروبية في مايو إذا منيت الأحزاب التقليدية بهزيمة جديدة، وعلى أقصى حد في الخريف بعد انتخابات في ثلاث مقاطعات تشكل معقلا لليمين القومي.

