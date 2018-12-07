رئيس مصلحة الجمارك: الدولة غير ملزمة بدعم السلع الترفيهية





لافتا إلى أنه عند استيراد سلع ومنتجات لها بديل محلي، يجب أن تحمي الدولة الصناعة المحلية.



واستنكر نجم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، دعم الدولة للدولار عند استيراد سلع ترفيهية حيث يتم تسعير الدولار عند مستوى 16 جنيها بسعر أقل نحو 12.5% من الواقع، موضحا أن تثبيت الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيها يجب أن يكون في صالح السلع الأساسية فقط.



في الوقت نفسه، توقع نجم، انخفاض أسعار السيارات الأوروبية خلال 2019 بعد تطبيق آخر شريحة خفض للجمارك بنسبة 30% لتصل نسبة التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 0%، مشيرا إلى أن اقتصاد السوق هو الذي سيحدد أسعار السيارات خلال 2019.



وأكد، أن انخفاض أسعار السيارات الأوروبية وفقا لتطبيق آخر شريحة يساهم في خفض التعريفة الجمركية إلى 0% جمارك وأن الوكلاء هم المعنيون بتطبيق هذا الخفض في الأسعار، لافتا إلى ضرورة مراقبة السوق من جانب الجهات الرقابية والمعنية بضبط السوق.

قال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي ليعادل سعر الدولار في البنوك بخصوص استيراد السلع الترفيهية يهدف إلى حماية الصناعة المحلية.