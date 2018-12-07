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رياضة

الإسماعيلي يحدد موعد مباراة القطن الكاميروني بأبطال أفريقيا

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:54 م
صدى البلد
نور عادل
حدد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميرونى فى ذهاب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الجارى فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب الإسماعيلية.

ويرغب فييرا فى إراحة لاعبيه عقب العودة من المغرب قبل استئناف مبارياته الأفريقية.

وصعد الدراويش إلى هذا الدور بعد تخطى ميساجير دى نجوزى البوروندى عقب الفوز عليه فى نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد الدراويش فى الوقت الحالى بالمغرب، لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل فى آخر مباريات إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.
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