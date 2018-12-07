أصالة تتحدى برودة الجو على مسرح الماركيه.. صور

أحيت المطربة أصالة نصري حفلا غنائيا ساهرا على مسرح «ماركيه» بالتجمع الخامس، وحرصت رغم برودة الجو علي تقديم مجموعة متنوعة من أغنياتها وصل عددها إلي 15 أغنية.



وتفاعل الجمهور الذي ملأ المسرح بالكامل منذ انطلاق الحفل وظل يغني معها بحماس شديد.



وقدمت أصالة 15 أغنية خلال الحفل، هي: «خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة احلي، اكتر، بناء علي رغباتك، انا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط».