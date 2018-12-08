إنجي المقدم: سعيدة بالمشاركة في فيلم رأس السنة

قالت الفنانة إنجى المقدم، إنها تعمل لأول مرة مع المخرج محمد صقر، فى فيلم "رأس السنة".



وأضافت إنجى خلال لقائها ببرنامج " ON Set"، المذاع على قناة "ON E"، الذى تقدمه الإعلامية شيرين حمدى، أنها سعيدة بالمشاركة مع عدد ابطال الفيلم لان لديهم موهبة فى فن التمثيل الجيد.



وأوضحت المقدم أن دورها فى الفيلم تجسد شخصية مريم تعانى من العديد من المشاكل التي تسعى لحلها؛ مؤكدة أن هناك فكرة مشروع طرحت عليها للتمثيل بمسلسل فى رمضان القادم ولكن لم تستقر عليه حتى الآن.

