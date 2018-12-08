تشيلسي يسعى لاستعادة توازنه أمام مانشستر سيتي في البريميرليج.. اليوم

يستضيف فريق تشيلسى منافسه مانشستر سيتي فى السابعة والنصف مساء اليوم، بملعب "ستامفورد بريدج"، ساعيًا لاستعادة توازنه عقب الهزيمة المفاجئة أمام ولفرهامبتون في الجولة الماضية، وذلك فى إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".



وتعرض تشيلسى للهزيمة الثانية هذا الموسم أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1 – 2، فى المباراة التى جمعتهما الاربعاء الماضى ضمن منافسات الجولة الـ 15، ليتراجع إلى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن مانشستر سيتى صاحب الصدارة بـ41 نقطة.



وستكون مباراة اليوم حاسمة لقمة الدورى الإنجليزى، حيث ينتظر ليفربول سقوط السيتى مع فوزه على بورنموث للانقضاض على الصدارةـ، حيث يتخلف الريدز بنقطتين عن فريق جوارديولا قبل انطلاق مباريات الجولة.



ويدرك الإيطالي ماوريسيو سارى، مدرب فريق تشيلسي أن الهزيمة فى مباراة مانشستر سيتى تصعب كثيرًا من مهمة "البلوز" فى الفوز بلقب الدورى الإنجليزى، كما ستثير الشكوك حول قدرة تشيلسى على التواجد بالمربع الذهبى بنهاية الموسم الحالي والعودة للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا.



فى حين يسعى مانشستر سيتى بقيادة المدرب جوارديولا للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 16 على التوالي.