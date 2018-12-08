سبوتنيك: نتنياهو أبلغ بوتين بتفاصيل العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم، السبت، تفاصيل العملية الإسرائيلية على الحدود اللبنانية.



وأكدت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن الكرملين، قال في بيان له: "بمبادرة من الجانب الإسرائيلي جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو"، مشيرًا إلى أن نتنياهو أطلع الرئيس بوتين على تفاصيل العملية التي قامت بها إسرائيل على طول الخط الحدودي الشمالي مع لبنان.



وأكد الرئيس بوتين، لنتنياهو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم 1701، وعلى أهمية التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على ضوء عمليات الجيش الإسرائيلي على طول الخط الشمالي مع لبنان.



وشدد بوتين على ضرورة تحسين التعاون الروسي الإسرائيلي عبر القنوات العسكرية.



وأشار البيان إلى أن الرئيس الروسي ونتنياهو اتفقا على عقد لقاء قريب بينهما.