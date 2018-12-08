شاهد.. بث مباشر لمظاهرات السترات الصفراء في باريس







احتشد متظاهرون فرنسيون، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المعيشة.وقالت تقارير إعلامية إن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 600 متظاهر وسط مواجهات عنيفة مع المتظاهرين.وقالت المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية إن نحو 1500 شخص احتشدوا في الشانزلزيه احتجاجًا على ارتفاع الأسعار.وقالت قناة "سكاي نيوز" إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والقنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين.