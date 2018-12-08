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رياضة

ديربي الرياض.. جوميز يقود الهلال للتقدم على النصر في الشوط الأول

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:29 م
احتفال جوميز
احتفال جوميز
إسراء أشرف
انتهى الشوط الأول بين الهلال والنصر، بتقدم فريق الزعيم بنيجة 2-0، في "ديربي الرياض" الذي يجمع بينهما الآن على ملعب "الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعوي.

واستطاع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، أن يحرز هدفي فريقه في مرمى النصر بـ الدقائق 3، و18.

وبالرغم من هذه النتيجة، إلا أن فريق النصر سيطر على استحواذ الشوط الأول بالكامل، حيث وصلتنسبة استحواذه إلى 58%، مقابل 42 % للهلال.
احتفال جوميز احتفال جوميز
احتفال جوميز احتفال جوميز
احتفال جوميز احتفال جوميز
احتفال لاعبي الهلال مع جوميز احتفال لاعبي الهلال مع جوميز
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