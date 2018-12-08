ديربي الرياض.. جوميز يقود الهلال للتقدم على النصر في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين الهلال والنصر، بتقدم فريق الزعيم بنيجة 2-0، في "ديربي الرياض" الذي يجمع بينهما الآن على ملعب "الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعوي.



واستطاع اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، أن يحرز هدفي فريقه في مرمى النصر بـ الدقائق 3، و18.



وبالرغم من هذه النتيجة، إلا أن فريق النصر سيطر على استحواذ الشوط الأول بالكامل، حيث وصلتنسبة استحواذه إلى 58%، مقابل 42 % للهلال.