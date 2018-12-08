جوارديولا بالقوة الضاربة أمام تشيلسي

اعلن بيب جوارديولا،المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي،عن التشكيلة الاساسية للفريق التي ستواجه فريق تشيلسي بالمباراة التي ستقام على استاد ستامفورد بريدج في اطار الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الانجليزي.



وجاء التشكيل يضم كلًا من : ايديرسون - والكر - ستونز - لابورت - ديلف - دافيد سيلفا - فيرناندينهو - بيرناردو - رياض محرز - رحيم ستيرلنج - ساني.



ويأتي فريق مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف ليفربول الذي حقق الفوز على فريق بورنموث اليوم السبت،بينما يأتي فريق تشيلسي بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.