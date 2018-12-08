غيابات بـ الجملة في قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا غدًا

أعلن المدرب سانتياجو سولاري، عن قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا، غدًا الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى



وشهدت القائمة غيابات عديدة للنادي الملكي في مركز وسط الملعب، مثل توني كروس الألماني، والبرازيلي كاسيميرو، بسبب الإصابة، وعلى مستوى الدفاع ناتشو ومارسيلو.



وإليكم القائمة كاملة



حراسة المرمى: كورتوا، نافاز، كاسيا



الدفاع: كارفخال، فاييخو، راموس، فاران، أورديزولا، خافي سانشيز



الوسط: مودريتش، فالفيردي، لورينتي، سيبايوس، أسينسيو، إيسكو



الهجوم: بيل، بنزيما، فاسكيز، فينسيوس