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فن

محمد منير ينشر صورا من شرم الشيخ قبل حفل الكوميسا

السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:19 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك الكينج محمد منير عدة صور له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها بعد وصوله إلى مدينة شرم الشيخ استعدادًا لحفله الغنائي مساء غد الأحد 9 ديسمبر، على هامش فعاليات منتدى الكوميسا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر في القضايا الإفريقية.

وأجرى محمد منير بروفة حفلته اليوم بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك بعد ساعات من الوصول إلى شرم الشيخ.

يذكر أن محمد منير، قد حصل على لقب «الأسطورة» لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي، ليتربع على عرش جوائز داف باما الألمانية، على أن يتسلم الجائزة في حفل التكريم الرسمي بمدينة دبي الإماراتية يوم 21 ديسمبر الجاري.

وكان «منير» قد حصل على هذه الجائزة للمرة الأولى عام 2016، ليحصل عليها مرة ثانية هذا العام عن مشواره الفني الحافل بالإنجازات.

وعلى جانب آخر، تمكن محمد منير من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك من خلال أغنيته الجديدة «طاق طاقية» التى طرحها عبر قناته الرسمية على الموقع ذاته.

طاق الطاقية من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، ألحان محمد رحيم وهى واحدة من 3 أغان تعاون فيها منير مع الملحن والموزع محمد رحيم.
محمد منير ينشر صورا من شرم الشيخ قبل حفل الكوميسا
محمد منير ينشر صورا من شرم الشيخ قبل حفل الكوميسا
محمد منير ينشر صورا من شرم الشيخ قبل حفل الكوميسا
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