رانيا يوسف تعلق على صورها الأخيرة فى حمام السباحة .. فيديو

علقت الفنانة رانيا يوسف علي نشر صور لها من جلسة تصوير، ارتدت خلالها بدلة كاملة داخل حمام السباحة.



وقالت "رانيا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"،: «الصور دي كانت قبل واقعة الفستان بشهر، ومكنتش لسه نشرتها».



وأضافت: «الصور دي مالهاش دخل بموضوع الفستان، دا كان فوتوسيشن اتعمل قبل موضوع الفستان بشهر، وكنت مستنية إنهم ينزلوا بتتابع علي السوشيال ميديا».



