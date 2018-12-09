ضبط 4 آلاف طن أسمدة منتهية الصلاحية في البحيرة.. فيديو

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وقطاع الأمن العام والجهات الإدارية المعنية، لضبط مخالفات قوانين حماية البيئة ومستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى من الأسمدة والمبيدات والأعلاف والأدوية البيطرية ، وحماية الثروة السمكية، والملاحة الداخلية ونهر النيل، ومراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول والإتجار غير المشروع فى المواد الغذائية، والغش التجارى فى مجال التصنيع والتعبئة.



وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط شركتين أحدهما بدون ترخيص بمركز شرطة " بدر – النوبارية " بمديرية أمن البحيرة – لقيامهما بالإتجار فى الأسمدة الزارعية، وضُبط بداخلهما 4654,500 طن – 450 لتر أسمدة زراعية بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.



وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 27 قضية صيد مخالف عبارة عن "إقامة لبش وطرح"، وفى مجال حماية البيئة من التلوث، تم ضبط 46 قضية متنوعة .









