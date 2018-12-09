اجتماع لشعبة المواد البترولية لمناقشة رسوم الطرق.. اليوم

تعقد الشعبة العامة للمواد البترولية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية ظهر اليوم، اجتماعا طارئا، لمناقشة عدة موضوعات، منها رسوم الطرق التى تم فرضها على سيارات البوتاجاز، وإعداد مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع الشركة الوطنية.



كما يتم مناقشة تعديل القرار الوزارى ٥٠٤ لـ٢٠١٥ الخاص بتوصيل الإسطوانات وتحديد موعد مع معالى وزير التموين، ومناقشة اتفاقية الضرائب الجديدة.



بالإضافة الى تحديد موعد مع رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية بتروجاس لمناقشة أهم المشكلات التى يتعرض لها المتعهدون.