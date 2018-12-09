ضبط صاحب مطاعم شهيرة استولى علي 60 ألف دولار من مدير شركة بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الامنية بالجيزة القبض علي صاحب مطاعم شهيرة لاتهامه بالنصب علي مدير مالي بشركة والاستيلاء منه علي مبلغ 60 الف دولار بحجة تحويلها لعملة مصرية.



تلقي اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا من مدير مالي بشركة خاصة بتعرضه للنصب من ن. ر صاحب شركة صرافة ومطاعم شهيرة بمنطقة الشيخ زايد واستيلائه علي مبلغ 60 الف دولار ، تم تشكيل فريق بحث اسفرت تحرياته باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث ان مالك المطعم يمتلك شركة صرافة واقنع المجني عليه باخذ المبلغ المالي منه لايداعه بالشركة ورده له بالعملة المحلية بحوالي مليون و800 ألف جنيه مصري.



وأضافت تحريات العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع اكتوبر أن صاحب المطعم بعد أخذه المبلغ المالي اختفي ولم يعده الي مدير الشركة،أعدت مباحث الجيزة عدة اكمنة ترأسها العقيد خالد كمال مدير ادارة الطرق والمنافذ بالجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر ونجحت في إلقاء القبض علي المتهم بمنطقة الدقي وتم اقتياده إلي قسم شرطة الشيخ زايد.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل المتهم الي النيابة العامة التي تولت التحقيق.



