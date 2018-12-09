أستراليا تطالب تايلاند بالإفراج عن لاعب كرة قدم بحريني تطارده المنامة

حثت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، السلطات التايلاندية اليوم "الاحد" على إطلاق سراح لاعب كرة قدم بحريني، يحمل صفة لاجئ في أستراليا، جرى اعتقاله في بانكوك منذ أواخر نوفمبر الماضي.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن لاعب كرة القدم البحريني اللاجئ في أستراليا، يدعى حكيم العريبي، وهو عضو سابق في فريق كرة القدم الوطني البحريني الذي كان ينتقد حكومة البلاد، ألقى القبض عليه في تايلاند في 27 نوفمبر بناء على إخطار الإنتربول الصادر بناء على طلب من البحرين.



وأدين العريبي بتهمة تخريب مركز للشرطة في البحرين وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا.. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.



وقالت «باين» في بيان نشر على موقع الوزارة الاسترالية على الانترنت «تشعر أستراليا بالقلق من استمرار اعتقال السيد حكيم علي العريبي وتدعو الى عودته الفورية لأستراليا».



وأضافت أن «عودة السيد العريبي إلى البحرين، يتعارض مع حقوقه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».



وفي جلسة المحكمة يوم الجمعة، كان العريبي قد تلقى مذكرة توقيف رسمية، والتي يمكن أن تمهد الطريق لتسليم محتمل إلى البحرين.



وغردت سفارة البحرين في تايلاند، قائلة على تويتر، أوائل ديسمبر الجاري، إن العريبي «مطلوب في قضايا أمنية».



وأثارت الوزيرة الأسترالية مسألة العريبي مع نظيرها التايلاندي، وقالت في البيان إن «أستراليا قدمت وسنواصل تقديم عروض دبلوماسية رفيعة المستوى تطلب عودة العريبي».