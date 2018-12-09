حارس طلائع الجيش يحرم مروان محسن من تسجيل هاتريك للأهلي

حرم محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، اللاعب مروان محسن، من تسجيل هدفه الثالث لصالح الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.





أهدر مروان محسن، ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة للمارد الأحمر بعد عرقلة لاعب طلائع الجيش، علي الديب، لـ باسم علي، لاعب المارد الأحمر في الدقيقة 86 تصدى لها مروان محسن ولكن نجح محمد بسام حارس مرمى فريق الجيش في صدها.



