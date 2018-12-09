ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حارس طلائع الجيش يحرم مروان محسن من تسجيل هاتريك للأهلي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:53 م
صدى البلد
عمرو أبو بكر
حرم محمد بسام، حارس مرمى فريق طلائع الجيش، اللاعب مروان محسن، من تسجيل هدفه الثالث لصالح الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز. 

أهدر مروان محسن، ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة للمارد الأحمر بعد عرقلة لاعب طلائع الجيش، علي الديب، لـ باسم علي، لاعب المارد الأحمر في الدقيقة 86 تصدى لها مروان محسن ولكن نجح محمد بسام حارس مرمى فريق الجيش في صدها. 

جدير بالذكر أن مروان محسن سجل هدفين في دقيقتين خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بين الاهلي وطلائع الجيش.
loading...

ترشيحاتنا

عابدين: مقر لإقامة الرئيس بالعاصمة الإدارية وبناء 20 ألف شقة لموظفي الدولة .. صور

انتحار سيدة بمحطة مترو دار السلام

بث مباشر.. العاهل السعودي يفتتح أعمال القمة الخليجية الـ 39

للرجال فقط.. 5 أكلات خارقة بديلة للفياجرا

مدرب الزمالك السابق: وليد سليمان اعتزل بسبب القرف اللى شافه .. فيديو

روبرتسون لاعب ليفربول يكشف سبب عدم احتفال محمد صلاح بهاتريك بورنموث

فرنسا تحقق في تورط روسيا باحتجاجات السترات الصفراء

الزمالك يطارد بيراميدز لخطف جون أنطوي في الميركاتو الشتوي

تعليم الدقهلية تعلن جداول امتحانات نصف العام ..صور

شاهد .. إنجاز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.. واستعدادات لنقل 50 ألف موظف

أصغر مصابة بالسرطان تبحث عن دم من نوع نادر

نفوق الكنغر الأحمر ذي العضلات المفتولة عن عمر 12 عاما .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

حكاية بطانة الفساتين.. ظهرت في العصر الفيكتوري واختفت في 2018

شاهد.. الرئيس السيسي خلال مشاركته في افتتاح منتدى أفريقيا 2018

فيديو

شاهد.. لحظة مغادرة الرئيس السيسي منتدى أفريقيا 2018
الأهلي وطلائع الجيش.. المارد الأحمر يتفوق بهدفين في الشوط الأول.. فيديو
السيسي يعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا
الأهلي وطلائع الجيش 30 دقيقة .. مروان محسن يتقدم للأهلي بهدفين .. فيديو
الأهلي يتقدم بهدفين في دقيقتين على طلائع الجيش عن طريق مروان محسن .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟