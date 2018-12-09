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رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع بمطار القاهرة ..صور

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:27 م
رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تفقد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك اليوم، الأحد، سير وأحوال العمل بجمارك قرية البضائع بالقاهرة، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والشحات الغتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وهلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.

وبدأت الجولة بزيارة المركز اللوجيستي الذي تشرف عليه شركة MTS والذى تم تجهيزه وتحديثه لاستقبال العمل الجمركي إلكترونيًا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لتطبيق نظام النافذة الواحدة إلكترونيا حيث أبدى بعض الملاحظات على دورة العمل بالمركز لمراعاتها لسرعة ودقة العمل وتيسير حركة البضائع.

كما زار جمرك القطاع العام والخاص وجمرك الصادر والوارد بمصر للطيران وجمرك لوفتهانزا.

وطلب رئيس مصلحة الجمارك من العاملين بجمارك القرية تقديم أقصى التيسيرات الممكنة لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك في الحدود القانونية وحسن التعامل مع التشديد على اليقظة ودقة وسرعة الإنجاز للعمل لحماية المنافذ الجمركية، وأشاد بجهود العاملين وإنجازاتهم والمحاضر والضبطيات الأخيرة المتميزة.

وأكد أن مصلحة الجمارك تعد خط الدفاع الأول وصمام الأمان لحماية المواطنين من الأضرار التي يمكن أن تهددههم وأنها تقوم بالتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية لمتابعة وإحباط كافة محاولات التهريب منذ وصولها إلى أرض الوطن وحتى دخولها إلى الأسواق المصرية.
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع بمطار القاهرة ..صور
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع بمطار القاهرة ..صور
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع بمطار القاهرة ..صور
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد سير العمل بقرية البضائع بمطار القاهرة ..صور
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