ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

العدد الجديد من الوقائع المصرية يحميك من تهمة التعدي على الآثار

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قد يتعرض كثير منا لتهمة إتلاف أثر أو التعدي عليه دون قصد، خاصة إذا كان يسكن قريبا منه ولا يعلم ما هي حدود هذا الأثر والحرم الخاص به، وهو ما تضمنه العدد الجديد من جريدة الوقائع المصرية، والذي كشف عن أبرز التعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار، الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لعام 2010.

وتضمن العدد عدة تعريفات مهمة عن الأثر وموقعه، بداية من حرم الأثر وهو الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق الحماية الكاملة للأثر.

وخط التجميل المعتمد للأثر وهو المساحة التي تحيط بحرم الأثر وتمتد لمسافة يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء علي اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر،وأراضي المنافع العامة للأثر هي الأراضي المملوكة للدولة التي تثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.

والأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر هي الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، وتمتد حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.

وبيئة الأثر هي المساحة التي تمتد لمسافة بعد خط التجميل المحيط بحرم الأثر وتكفل حمايته وعدم إفساد مظهره أو إقامة مبان تغطي عليه وتمنع إظهار خصائصه الفنية والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
loading...

ترشيحاتنا

مصرع عروسين اختناقا بالغاز في أسيوط

معطف غريب بسعر جنوني يثير موجة سخرية .. صور

شاهد.. موظفان يعتديان على زميلهم المعاق بكفر الشيخ ويحاولان تجريده من ملابسه

التموين تزف بشرى سارة للمتظلمين من وقف بطاقات التموين.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة الجوهرة بنت فيصل آل سعود

فيديوجراف| هروب أمير قطر

عبدالحفيظ يكشف ملعب مباراة جيما .. ويؤكد الأهلي دخل مرحلة القلب الجامد

محمد الخطاري يكتب: استثمر في البحيرة

عبد الحفيظ يكشف سبب تسديد مروان محسن ركلة الجزاء أمام طلائع الجيش.. فيديو

نجم وادى دجلة: انتظروني في الزمالك خلال يناير المقبل

الإعلامية نهلة عامر: صاحبتي حسدت عربيتي في أول يوم ركبتها.. وبخاف أنزل صور لبنتي ..فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟