سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأهلي في مرحلة صعبة جدًا تسمى القلب الجامد.



وقال سيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك شغل كبير يحدث في الكرة بالفريق، والإمكانيات بتفرق بين فريق وفريق ولاعب ولاعب".



وأكمل: "خوضنا جزء من مبارياتنا المؤجلة وقطعنا شوطا جيدا فيها، وقدامنا الداخلية وإنبي".

