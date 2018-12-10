ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:23 ص
صدى البلد
عمرو أبو بكر
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، انه عقد اجتماع فى بداية الموسم مع مندوبي اندية الدوري المصري، وشرح لهم كل الظروف المحيطة بالمسابقة هذا الموسم.

وقال عامر حسين فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" هذا الموسم استثنائي بالنسبة للاتحاد الأفريقي ونحن تابعون لهم.

وأضاف: "هذا الموسم مزدحم للغاية، 5 مباريات بالأجندة الدولية للمنتخب المصري، فضلا عن مشاركات الاندية المصرية بالبطولات المختلفه، مثل البطولة العربية الكونفدرالية ودوري الأبطال".

وتابع: "الأهلي سوف يصل لخوض 65 مباراة هذا الموسم، فضلا عن مباريات باقي الأندية بالبطولات المختلفة ومشاركات المنتخب، موسم مزدحم للغاية.. في بداية الموسم وضعت أكثر من تصور لمسابقة الدوري العام، اقترحت خوض دوري مجموعتين لتخفيف الضغط، ولكن رفضت الأندية واختاروا خوض المسابقة بمجموعة واحدة".

وقال إنه في "الدور الثاني سيكون الضغط أكبر بكثير، بقدر الإمكان نريد أن يخوض الأهلي مباريات المؤجلة قبل مبارياته بكأس مصر، ليتساوى مبارياته مع الزمالك وبيراميدز قدر الإمكان".

وأضاف: "لدينا مباريات مؤجلة، من الصعب أن أقوم بإيقاف الدوري لكي تستكمل الاندية مؤجلاتها، امر صعب للغاية".

وتطرق عامر حسين لمن يعترض على الحكام قائلا : لا اعترف سوى باعتراضات المسؤولين، اما غير ذلك "مزايدات" ليست بالحسبان، ولا تمثل اي ضغط علينا.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يتفوق على جميع فرق الدوري في 7 مباريات لهذا السبب

الديهي يعرض فيديو للإخواني محمد ناصر: يعلن كفره ويتطاول على الأزهر

الفيفا يحتفي بالرقم القياسي للأهلي في مونديال الأندية

خادم الحرمين يعلن انتهاء أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي

فيديوجراف| هروب أمير قطر

نجم وادى دجلة: انتظروني في الزمالك خلال يناير المقبل

للحصول على أسنان بيضاء .. عليك اتباع هذه الطرق

التموين تزف بشرى سارة للمتظلمين من وقف بطاقات التموين.. فيديو

معطف غريب بسعر جنوني يثير موجة سخرية .. صور

روبرتسون لاعب ليفربول يكشف سبب عدم احتفال محمد صلاح بهاتريك بورنموث

الأهلي يهزم الطلائع بهدفين ويصعد إلى المركز الخامس بالدوري .. فيديو

بعد أزمة النكز.. خبير أمن معلومات يفجر مفاجأة عن مشكلة الخادم لا يستجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات بسبب المبالغة في حقن البوتوكس

احتفال جنوني من لاعب البوكا جونيورز أمام ريفر بليت.. صور

تخصيص عوائد ماراثون زايد لشفاء الأورمان والجذام.. والإمارات تثني على التنظيم

طلاب الجامعات المصرية والكلية الحربية فى ضيافة أكاديمية الشرطة.. صور

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع مذكرة تخصيص عوائد ماراثون زايد الخيري ..صور

فيديو

عبد الحفيظ: ملف المدرب الجديد مع الخطيب.. ولا علاقة لي بقرارات مجلس الإدارة
عامر حسين: أتمنى ألا نقارن نفسنا بأوروبا.. وعبد الحفيظ لم يسئ لأحد.. فيديو
عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو
سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير.. فيديو
سيد عبد الحفيظ: الإمكانيات تفرق .. والأهلى قلبه جامد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟