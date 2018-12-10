عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية .. والأندية رفضت نظام المجموعتين.. فيديو

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، انه عقد اجتماع فى بداية الموسم مع مندوبي اندية الدوري المصري، وشرح لهم كل الظروف المحيطة بالمسابقة هذا الموسم.



وقال عامر حسين فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" هذا الموسم استثنائي بالنسبة للاتحاد الأفريقي ونحن تابعون لهم.



وأضاف: "هذا الموسم مزدحم للغاية، 5 مباريات بالأجندة الدولية للمنتخب المصري، فضلا عن مشاركات الاندية المصرية بالبطولات المختلفه، مثل البطولة العربية الكونفدرالية ودوري الأبطال".



وتابع: "الأهلي سوف يصل لخوض 65 مباراة هذا الموسم، فضلا عن مباريات باقي الأندية بالبطولات المختلفة ومشاركات المنتخب، موسم مزدحم للغاية.. في بداية الموسم وضعت أكثر من تصور لمسابقة الدوري العام، اقترحت خوض دوري مجموعتين لتخفيف الضغط، ولكن رفضت الأندية واختاروا خوض المسابقة بمجموعة واحدة".



وقال إنه في "الدور الثاني سيكون الضغط أكبر بكثير، بقدر الإمكان نريد أن يخوض الأهلي مباريات المؤجلة قبل مبارياته بكأس مصر، ليتساوى مبارياته مع الزمالك وبيراميدز قدر الإمكان".



وأضاف: "لدينا مباريات مؤجلة، من الصعب أن أقوم بإيقاف الدوري لكي تستكمل الاندية مؤجلاتها، امر صعب للغاية".



وتطرق عامر حسين لمن يعترض على الحكام قائلا : لا اعترف سوى باعتراضات المسؤولين، اما غير ذلك "مزايدات" ليست بالحسبان، ولا تمثل اي ضغط علينا.