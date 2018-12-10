تعرف على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022

أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠١٩-٢٠٢٢) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتكـــزت المرحلة الثانيـــة من الاســـتراتيجية على عـــدة أهداف رئيســـية هى:





١- تطوير جهاز إدارى كفء وفعال.





٢- تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.





٣- تفعيـــل آليـــات الشـــفافية والنزاهـــة بالوحـــدات الحكوميـــة.





٤- تطويـــر البنيـــة التشـــريعية الداعمـــة لمكافحـــة الفســـاد.





٥-تحديـــث الإجـــراءات القضائيـــة تحقيقـــًا للعدالـــة الناجزة.





٦- دعـــم جهات إنفـــاذ القانون للوقاية من الفســـاد ومكافحته.





٧- زيـــادة الوعـــى المجتمعـــى بأهميـــة الوقاية من الفســـاد ومكافحته.





٨- تفعيـــل التعـــاون الدولى والإقليمـــى فى منع ومكافحة الفســـاد.





٩- مشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــى والقطاع الخـــاص فـــى منع الفســـاد والوقايـــة منه.





للاطلاع على النسخة الكاملة من الاستراتيجية من خلال الرابط التالى :