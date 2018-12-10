تعرف على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022

أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠١٩-٢٠٢٢) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتكـــزت المرحلة الثانيـــة من الاســـتراتيجية على عـــدة أهداف رئيســـية هى:
١- تطوير جهاز إدارى كفء وفعال.
٢- تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.
٣- تفعيـــل آليـــات الشـــفافية والنزاهـــة بالوحـــدات الحكوميـــة.
٤- تطويـــر البنيـــة التشـــريعية الداعمـــة لمكافحـــة الفســـاد.
٥-تحديـــث الإجـــراءات القضائيـــة تحقيقـــًا للعدالـــة الناجزة.
٦- دعـــم جهات إنفـــاذ القانون للوقاية من الفســـاد ومكافحته.
٧- زيـــادة الوعـــى المجتمعـــى بأهميـــة الوقاية من الفســـاد ومكافحته.
٨- تفعيـــل التعـــاون الدولى والإقليمـــى فى منع ومكافحة الفســـاد.
٩- مشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــى والقطاع الخـــاص فـــى منع الفســـاد والوقايـــة منه.
للاطلاع على النسخة الكاملة من الاستراتيجية من خلال الرابط التالى :
https://drive.google.com/open?id=1M-90XN7ZlrtP0xBMBQysZMJiNQZ4zwQb