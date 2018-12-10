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أخبار البلد

تعرف على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 - 2022

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب ابراهيم مصطفى
أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن الاهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (٢٠١٩-٢٠٢٢) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتكـــزت المرحلة الثانيـــة من الاســـتراتيجية على عـــدة أهداف رئيســـية هى:

١- تطوير جهاز إدارى كفء وفعال. 

٢- تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية.

٣- تفعيـــل آليـــات الشـــفافية والنزاهـــة بالوحـــدات الحكوميـــة.

٤- تطويـــر البنيـــة التشـــريعية الداعمـــة لمكافحـــة الفســـاد.

٥-تحديـــث الإجـــراءات القضائيـــة تحقيقـــًا للعدالـــة الناجزة.

٦- دعـــم جهات إنفـــاذ القانون للوقاية من الفســـاد ومكافحته.

٧- زيـــادة الوعـــى المجتمعـــى بأهميـــة الوقاية من الفســـاد ومكافحته.

٨- تفعيـــل التعـــاون الدولى والإقليمـــى فى منع ومكافحة الفســـاد.

٩- مشـــاركة منظمـــات المجتمـــع المدنـــى والقطاع الخـــاص فـــى منع الفســـاد والوقايـــة منه.

للاطلاع على النسخة الكاملة من الاستراتيجية من خلال الرابط التالى :
https://drive.google.com/open?id=1M-90XN7ZlrtP0xBMBQysZMJiNQZ4zwQb
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