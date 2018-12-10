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أخبار العالم

رغم التقشف.. ترامب يستعد لطلب أضخم ميزانية دفاع

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:22 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لطلب 750 مليار دولار من الكونجرس للإنفاق الدفاعي العام المقبل، مما يشير إلى زيادة إنفاق وزارة الدفاع (البنتاجون) في حين تشهد جهات حكومية أخرى حالة من التقشف.

ودعا ترامب، الذي يواجه عجزا في الموازنة عند أعلى مستوى في ستة أعوام، حكومته هذا العام إلى تقديم مقترحات لخفض إنفاق وكالاتها بنسبة خمسة في المئة لكنه أشار إلى إعفاء الجيش بشكل كبير.

وسيكون مبلغ 750 مليار دولار أكبر من طلب مبلغ 733 مليارا الذي كان يتوقعه البنتاجون للسنة المالية 2020. وأيضا أعلى من 700 مليار تحدث عنها ترامب في أكتوبر.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن وزير الدفاع جيم ماتيس ناقش الميزانية مع ترامب في الأيام الأخيرة، وأطلعه على مخاطر عدم زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأضاف المسؤول أنه خلال المناقشة بدا واضحا أن ترامب أراد "دفع التقدم الذي حققته إدارته في إعادة بناء الجيش".
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