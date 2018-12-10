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أخبار البلد

السفارة الأمريكية تهنئ نويرت على اختيارها سفيرا للأمم المتحدة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:35 ص
هيذر نويرت
هيذر نويرت
محمود نوفل
هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، السفيرة الناطقة باسم وزارة الخارجيّة هيذر نويرت مندوبة لواشنطن في الأمم المتّحدة خلفًا للسفيرة نيكي هايلي التي قدّمت استقالتها بطريقة مفاجئة بعدما وقع عليها اختيار الرئيس دونالد ترامب لتمثيل واشنطن داخل أقدم المنظمات الأممية العالمية.

من جانها وجهت السفيرة نويرت، الشكر للرئيس ترامب علي اختيارها سفيرا لبلادها في الأمم المتحدة حيث قالت: "شكرا لك سيدي الرئيس لثقتك فينا".

وقالت عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنني أشعر بالتواضع من نيتكم في ترشيحي كسفير لدى ، الأمم المتحدة ونحن إذ نتطلع الي مواصلة ما فعلته السفيرة هالي من عمل متميز في خدمة الشعب الأمريكي وحكومته".

وقال الرئيس ترامب: "أشعر بالسعادة للإعلان عن ترشيح هيثر نويرت سفيرا للولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلفا للسفيرة نيكي هالي التي ادت دورها علي أكمل وجه في خدمة بلادنا ووجب علينا توجيه الشكر لها علي مابذلته".

ويُشار الي ان نويرت (48 عامًا) قضت غالبيّة مسيرتها المهنيّة كمراسلة ومذيعة في شبكة "فوكس نيوز" وقدّمت الأخبار العاجلة في برنامج "فوكس أند فرندس" على الشبكة نفسها حيث بدأت نويرت مسيرتها في تلك المحطّة منذ سنة 1998 واستمرّت فيها حتى سنة 2017 حين تمّ تعيينها في نيسان كناطقة باسم الوزارة. وعملت لفترة قصيرة (2005-2007) كمراسلة لشبكة "أي بي سي".
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