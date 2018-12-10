ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:51 ص
محافظ الجيزة يزور
محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم
محمد الصاحى
فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المرضى المتواجدين بمستشفى أوسيم المركزى، بالتواجد وسطهم والوقوف أمام شباك حجز أدوار الكشف، للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المرضى ماديًا.

وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المرضى وحل المشاكل التى يعانى منها المترددين على المستشفى، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم.

وقام المحافظ بتفقد كل أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأطباء المكلفين وانتظام العمل دون تقصير.

كما كافأ المحافظ الدكتور مجدى عبد الفتاح مدير مستشفى أوسيم، وذلك بعد تأكده من انتظام العمل وتلقيه العديد من إشادات المواطنين بمستوى الخدمة الطبية الجيدة من العاملين بالمستشفى والاهتمام بنظافتها.

ووجه المحافظ خلال الجولة الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير حضانة أطفال استجابة لطلب مواطنة لرفع المعاناة عن طفلها.

وأكد المحافظ أن مستشفى أوسيم تقدم خدمة متميزة للمرضى لا تقدم في العديد من المستشفيات الخاصة، موجها أطقم التمريض والأطباء بالعناية بالمرضى والتخفيف عنهم.

تصريحات المحافظ جاءت عقب الجولة التى قام بها رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما تفقد المحافظ مدرسة الزيدية الابتدائية المشتركة وحرص على حضور طابور الصباح بالمدرسة، ومشاركة التلاميذ فى تحية العلم وعزف النشيد الوطنى.

ووجه برفع كفاءة النظافة بمحيط المدرسة وإزالة أى إشغالات وعدم السماح بوجود باعة جائلين، حفاظًا على سلامة الطلاب.
محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور
محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور
محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور
محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور
محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور
loading...

ترشيحاتنا

حكاية طفل ارتدى كيس بلاستيك بسبب محمد صلاح.. فيديو

سالم عبد الجليل: كنت أكره وظيفة إمام وخطيب بالأوقاف .. فيديو

تعرف على تفاصيل وفاة غريب محمود في حمام مغربي

كشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل بالمعادى

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو

علي جمعة: يجوز تكرار صلاة الجمعة لهذا السبب.. فيديو

فني يورد أجهزة للتنقيب عن الآثار للمواطنين على فيسبوك

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع أقمشة وملابس شبيهة بالملابس العسكرية

شاهد.. قنوات الإخوان تنشر شائعات للوقيعة بين وزيرة الهجرة والمصريين

رسميا.. محمود السلمي يوقع للأهلي

مفاجأة.. العثور على حضارة قديمة تحت جليد القطب الجنوبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة بحضور وزيري الكهرباء والبترول .. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ حليمة بولند

كارول سماحة بإطلالات لافتة فى ديو المشاهير.. صور

سجدة لله وغروب الشمس وسيلفي للتاريخ.. مشاهد نادرة لتسلق الأهرامات قبل 90 عاما.. صور

شاهد.. عمليات تجميل غيرت ملامح النجمات

فيديو

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين.. فيديو
أماني عصفور: 22 مليار دولار حجم التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.. فيديو
الكوميسا: استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا فى دول أفريقيا..فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع بالمحافظات..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟

هل توافق على إصدار قانون يتيح توثيق عقود الزواج إليكترونيا؟