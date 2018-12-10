محافظ الجيزة يزور مستشفى أوسيم فى جولة مفاجئة.. صور

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المرضى المتواجدين بمستشفى أوسيم المركزى، بالتواجد وسطهم والوقوف أمام شباك حجز أدوار الكشف، للتأكد من انتظام العمل وعدم استغلال المرضى ماديًا.



وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى المرضى وحل المشاكل التى يعانى منها المترددين على المستشفى، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم.



وقام المحافظ بتفقد كل أقسام المستشفى للتأكد من توافر الأطباء المكلفين وانتظام العمل دون تقصير.



كما كافأ المحافظ الدكتور مجدى عبد الفتاح مدير مستشفى أوسيم، وذلك بعد تأكده من انتظام العمل وتلقيه العديد من إشادات المواطنين بمستوى الخدمة الطبية الجيدة من العاملين بالمستشفى والاهتمام بنظافتها.



ووجه المحافظ خلال الجولة الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بتوفير حضانة أطفال استجابة لطلب مواطنة لرفع المعاناة عن طفلها.



وأكد المحافظ أن مستشفى أوسيم تقدم خدمة متميزة للمرضى لا تقدم في العديد من المستشفيات الخاصة، موجها أطقم التمريض والأطباء بالعناية بالمرضى والتخفيف عنهم.



تصريحات المحافظ جاءت عقب الجولة التى قام بها رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وفرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.



كما تفقد المحافظ مدرسة الزيدية الابتدائية المشتركة وحرص على حضور طابور الصباح بالمدرسة، ومشاركة التلاميذ فى تحية العلم وعزف النشيد الوطنى.



ووجه برفع كفاءة النظافة بمحيط المدرسة وإزالة أى إشغالات وعدم السماح بوجود باعة جائلين، حفاظًا على سلامة الطلاب.