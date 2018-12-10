موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة السابعة عشر من منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم لموسم 2018 /2019 بإقامة 3 مباريات قوية تجمع كلا من المقاولون العرب أمام بتروجت، والمصرى مع الداخلية، وبيراميدز مع حرس الحدود.



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة المقاولون العرب أمام بتروجت على ملعب الجبل الأخضر فى تمام الساعة الثالثة إلا الربع.



ويقام لقاء المصرى مع الداخلية فى تمام الساعة الخامسة بملعب الإسماعيلية.



وفى تمام الساعة السابعة والنصف يلعب بيراميدز مع حرس الحدود بملعب الدفاع الجوى.



ومن المقرر أن تذاع المباريات الثلاث عبر قناتى أون سبورت ونايل سبورت.