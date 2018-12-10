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حوادث

ضبط صاحب أحد أكبر مصانع اللحوم لتنفيذ 71 حكما قضائيا

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية ، من ضبط صاحب أحد أكبر مصانع تصنيع اللحوم والمحكوم عليه فى 71 حكما قضائيا.

تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعو / حسن . ح . ح – 48 سنة ، صاحب إحدى شركات تصنيع اللحوم - بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، حال تواجده بمدينة العبور ، والمحكوم عليه فى 71 حكما متنوعا " مستأنف – جزئى" (تبديد – سرقة تيار كهربائى – نصب – إيصالات أمانة – شيكات – تزوير – إستيلاء ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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