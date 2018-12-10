ضبط صاحب أحد أكبر مصانع اللحوم لتنفيذ 71 حكما قضائيا

نجحت الأجهزة الأمنية ، من ضبط صاحب أحد أكبر مصانع تصنيع اللحوم والمحكوم عليه فى 71 حكما قضائيا.



تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المدعو / حسن . ح . ح – 48 سنة ، صاحب إحدى شركات تصنيع اللحوم - بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، حال تواجده بمدينة العبور ، والمحكوم عليه فى 71 حكما متنوعا " مستأنف – جزئى" (تبديد – سرقة تيار كهربائى – نصب – إيصالات أمانة – شيكات – تزوير – إستيلاء ) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

