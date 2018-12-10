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رياضة

مصيلحي يدعم طولان ولاعبي الاتحاد قبل مواجهة سموحة بالدوري الممتاز

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
عمرو الحلوانى
دعم محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الفريق الأول لكرة القدم عقب استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة سموحة الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018/2019.

وحرص محمد مصيلحي، على عقد اجتماع مع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان واللاعبين من أجل توجيه الشكر لهم على المجهود الكبير الذى تم بذله طوال الفترة الماضية، والتي شهدت نجاح الفريق في تخطي عقبتي الزمالك فى البطولة العربية وسموحة فى كأس مصر.

وطالب رئيس النادي الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق المزيد من النتائج الجيدة وبث السعادة لدى جماهير الاتحاد.
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