إنشاء محاور جديدة بالغردقة بتكلفة 20 مليون جنيه لتخفيف الكثافة المرورية

أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الانتهاء من إنشاء محاور جديدة بالغردقة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه وذلك لتخفيف الكثافة المرورية لطريق الحجاز نظرا للزيادة المرورية للسيارات بالطريق باعتباره أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة ليأتى ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة.





كان محافظ البحر الأحمر طلب من جهاز التعمير بالبحر الأحمر إيجاد حلول واقعية ومفيدة لتيسير الحركة المرورية بإنشاء محاور جديدة لربط عدد من المناطق دون استخدام طريق الحجاز والتى ستختصر الوقت والكثافة له .





وتشمل المحاور الجديدة محور يربط بين الطريق الدائرى الأوسط ومساكن الروضة ومحور آخر من منطقة النجدة وحتى منطقة مبارك (1) مارا بمساكن الروضة ، كما تم إنشاء محور يقود لمساكن الروضة من طريق الحجاز مباشرة .



