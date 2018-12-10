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محافظات

إنشاء محاور جديدة بالغردقة بتكلفة 20 مليون جنيه لتخفيف الكثافة المرورية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:26 م
الاجتماع
الاجتماع
ابراهيم جادالله
أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الانتهاء من إنشاء محاور جديدة بالغردقة بتكلفة مالية قدرها 20 مليون جنيه وذلك لتخفيف الكثافة المرورية لطريق الحجاز نظرا للزيادة المرورية للسيارات بالطريق باعتباره أحد أهم الطرق الرئيسية بالمدينة ليأتى ضمن خطة تطوير وتجميل المدينة.

كان محافظ البحر الأحمر طلب من جهاز التعمير بالبحر الأحمر إيجاد حلول واقعية ومفيدة لتيسير الحركة المرورية بإنشاء محاور جديدة لربط عدد من المناطق دون استخدام طريق الحجاز والتى ستختصر الوقت والكثافة له .

وتشمل المحاور الجديدة محور يربط بين الطريق الدائرى الأوسط ومساكن الروضة ومحور آخر من منطقة النجدة وحتى منطقة مبارك (1) مارا بمساكن الروضة ، كما تم إنشاء محور يقود لمساكن الروضة من طريق الحجاز مباشرة .

وأكد المحافظ أنه سيتم استخدام المساحات الخارجية للمدينة والتى ستوفر للأهالى الوقت من خلال تجنب الازدحام بطريق النصر وأيضا المسافات ، مشددا على القائمين بالاعمال الاستمرار فى استكمال الاعمال النهائية لهذه المحاور.
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