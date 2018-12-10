مشروع قانون لتجريم الإتجار في الحيوانات الأليفة أو سمها

تقدمت نادية هنري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 357 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، لتجريم سم أو الاتجار بقصد الغذاء للحيوانات الأليفة سواء كانت مستأنسة أو متروكة.



وجاء نص التعديل: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه من قتل عمدًا، أو سم أو تاجر بقصد الغذاء حيوانًا من الحيوانات الأليفة، سواء كانت مستأنسة أو متروكة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراَ كبيرًا.



وترددت أنباء مؤخرا حول قيام مصر بتصدير الكلاب لعدد من الدول التي تسمح بتناولها، فضلا عن أنباء حول تصدير جلود الحمير لبعض الدول الأخرى.

