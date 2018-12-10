محافظ أسوان يكرم أعضاء قافلة مستشفى سعاد كفافي .. فيديو وصور

كرم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعضاء قافلة الشهيد ساطع النعمانى من مستشفى سعاد كفافى الميدانى بإهداء درع المحافظة لمدير المستشفى ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للقطاع الطبى الدكتور عمرو بسطويسى تقديرًا لما قدموه من خدمات طبية وعلاجية لنحو 28 ألفا و 371 مواطنا بقرى مركز نصر النوبة على مدار 4 أيام.



وحضر فعاليات التكريم الذى يأتى فى لفتة طيبة كرد للجميل وللتعبير عن معانى الفخر والاعتزاز اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ .



وأكد اللواء أحمد إبراهيم، أن هذه المبادرة الوطنية الرائدة التي نفذها مستشفى سعاد كفافى بنصر النوبة تعكس أرقى معانى المشاركة المجتمعية الجادة من أعضاء المستشفى لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى أقصى الجنوب ليدل ذلك على المعدن الأصيل لأبناء مصر وحبهم لوطنهم بما يعود بالنفع والخير على البسطاء.



وأعرب عن سعادته بما شاهده أمس خلال زيارته الميدانية لتفقد أعمال القافلة بمركز شباب الديوان بنصر النوبة من إقبال كبير وهو ما قوبل بالشكر والتقدير لهذه الجهود البناءة لتوفير مثل هذه الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات لهم.



وأوضح محافظ أسوان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى لتنفيذ مثل هذا النموذج وهذه التجربة المتميزة من خلال توفير مستشفى ميدانى مصغر ليجوب مختلف مدن وقرى المحافظة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لأبناء أسوان بالجودة المطلوبة، كما أعطى المحافظ توجيهاته بتنظيم رحلة ترفيهية لأعضاء القافلة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينة أسوان .



ومن جانبه وجه الدكتور عمرو بسطويسى شكره إلى اللواء أحمد إبراهيم وأيضًا نائب المحافظ على الدعم والتسهيلات العديدة المقدمة للقافلة والتى ساهمت بشكل مباشر فى إنجاح فعالياتها والمستشفى الميدانى .



وأكد أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لديها رؤية وطنية لتقديم خدماتها الصحية بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنكون فى المجتمع المصرى يدا واحدة وفريقا واحدا لنعزف سيمفونية فى حب الوطن لنحافظ على بلدنا ونجعلها أكثر تماسكا وقوة وهذا يتحقق من خلال الوصول للمناطق النائية والمحرومة لتوفير الخدمات المختلفة .



وشهدت فعاليات التكريم تبادل الدروع بين محافظ أسوان ومدير المستشفى الميدانى ونوابه، بجانب التقاط الصور التذكارية مع المحافظ ونائبه.