بطلة ملاكمة روسية تلقى مصرعها بسبب شاحن آيفون

عثر أقارب «إيرينا ريبنيكوفا» بطلة ملاكمة روسية عليها متوفاة في حمامها بعد تعرضها للصعق الكهربائي في حادث مفجع، وذلك نتيجة لسقوط هاتفها «الآيفون» في المياه بعدما وضعته على الشاحن قبل الاستحمام.



يقول يوري أجرافونوف رئيس قسم الكهرباء بجامعة إيركوتسك الروسية: "إذا لم يتم توصيل الهاتف بشاحن ذو قوة 220 فولت، لما حدثت هذه المأساة".



وأضاف لـ الدايلي ميل :"الماء موصل جيد للكهرباء لهذا نشأت دائرة كهربائية صغيرة عندما سقط الهاتف في الماء".



تعرضت عائلة إيرينا وأصدقائها لصدمة شديدة يقول صديقها :"كان حلمها أن تصبح بطلة العالم" .. بينما عبرت شقيقتها بأسى "كسرت قلوبنا برحيلها، المنزل موحش بدونها".



نعى الاتحاد الرياضي للملاكمة بإقليم سيربيا بطلتهم إيرينا في بينًا رسميًا "لقد رحلت بطلتنا، صديقتنا، زميلتنا وتلميذتنا إيرينا في حادث مأساوي"، المؤلم أن المراهقة ذات الـ15 عامًا كانت قد فازت بالبطولة الروسية منذ شهرين واختيرت لتمثيل منتخب بلدها.