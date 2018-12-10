رابح صقر يحضر لمفاجأة فنية ليلة رأس السنة

يستعد الفنان رابح صقر لطرح ميني ألبوم جديد ليلة رأس السنة بالتزامن مع حفله فى القاهرة وسيحتوي على 7 أغان منها 4 أغان من ألحان "رابح" نفسه .



ويحيى النجم السعودي رابح صقر حفلًا غنائيا يوم 31 من شهر ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة على هامش الاحتفالات برأس السنة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.



ويقدم رابح قصر خلال الحفل عددًا من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقنى" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" وغيرها.