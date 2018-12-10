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رياضة

بنفيكا يستدعي نجل أسامة نبيه لفترة تعايش.. مستند

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:10 م
صدى البلد
ريهام بكير
تلقي نجم شباب نادي الزمالك يوسف أسامة نبيه دعوة لقضاء فترة معايشة لمدة أسبوعين في نادي بنفيكا B في البرتغال في شهر يناير، ومن المنتظر عرض الخطاب على إداري نادي الزمالك للموافقة على السفر اللاعب.

وأكد عمرو خليل وكيل اللاعب أنه تم عرض بعض المباريات للاعب علي النادي إلا أنهم فضلوا رؤية اللاعب خلال هذه الفترة للحكم عليه.

وتابع خليل، أنه اتصل بوالده أسامة نبيه المتواجد حاليا في السعودية مع نادي الكوكب السعودي لأخذ رأيه في احتراف نجله، إلا أنه أكد أن الأمر في يد نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى في العام الماضي فترة معايشة في نادي يوفنتوس الإيطالي للناشئين، إلا أن امتحانات اللاعب كانت عائقا في عدم سفره.

وأكد عمرو خليل أنه يتواصل مع العديد من الأندية الأوروبية لإيجاد عروض للاعبين المصريين، إلا أنه أكد أنه في حالات كثيرة تكون المطالب المادية للأندية عائقا في كثير من الأحيان في إتمام انتقال اللاعبين إلى الأندية الأوروبية.

وأكد عمرو خليل وكيل اللاعب أن لاعبه حسن بامبي ناشئ إنبي السابق يقوم فترة معايشة في نادي FC Farence في الدرجة الثانية في البرتغال في نفس الوقت.
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