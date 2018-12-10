متحدث الكهرباء: نسعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.. فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك رؤية محددة وواضحة لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لكي تصبح مصر مركزا إقليميا يتطلب الربط شمالا مع أوروبا، وجنوبا مع أفريقيا، وشرقا مع السعودية، وغربا مع ليبيا.



وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء،أن الشهر القادم سوف يشهد التشغيل التجريبي للخط المتبادل جنوبا مع السودان بقدرة 100 ميجا وات، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك توقيع اتفاقيات تعاون شمالا مع قبرص واليونان.







