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متحدث الكهرباء: نسعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.. فيديو

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:24 م
الدكتور أيمن حمزة
الدكتور أيمن حمزة
محمد القاضي
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك رؤية محددة وواضحة لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لكي تصبح مصر مركزا إقليميا يتطلب الربط شمالا مع أوروبا، وجنوبا مع أفريقيا، وشرقا مع السعودية، وغربا مع ليبيا.

وكشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء،أن الشهر القادم سوف يشهد التشغيل التجريبي للخط المتبادل جنوبا مع السودان بقدرة 100 ميجا وات، لافتا إلى أنه سوف يكون هناك توقيع اتفاقيات تعاون شمالا مع قبرص واليونان.



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