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رياضة

طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادي بالكونفيدرالية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:30 ص
الزمالك
الزمالك
أ ش أ
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم أوغندي؛ لإدارة مباراة الزمالك والقطن التشادي، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، بملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.

ويقود طاقم التحكيم الدولي براين ميرو حكم ساحة، ويعاونه دك أوكيلو مساعد أول، ومارك سسونكو مساعدا ثانيا وأليكس موهابى حكما رابعا.

كما اختار الكاف، الصومالي حسن محمد لمراقبة مباراة الزمالك والقطن التشادي.
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