أسعار مواد البناء اليوم

تباينت أسعار الأسمنت فى تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل مصر بنى سويف 855 جنيها فى الحد الأقصى لسعر الطن ولأول مرة قبل نحو أسبوعين تسجل العربية للأسمنت نفس السعر، ويسجل السويدى 850 جنيها للطن بارتفاع 10 جنيهات تقريبا مقارنة بأسعار الأمس.



فيما سجل أسيك المنيا 840 جنيه، تبعه لافارج بـــــ830 جنيها، ثم حلوان وطرة 825 جنيها للطن، وأسوان ميديكوم والسويس وسيناء سجلوا 820 جنيها للطن، والشركة العربية للأسمنت "النصر" 820 جنيها بارتفاع 5 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس، وسجلت شركة أسمنت النهضة 810 جنيهات للطن وهو أقل سعر لليوم بانخفاص 5 جنيهات للحد الأدنى مقارنة بأمس.



فيما استقرت أسعار الحديد فى تعاملات اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، وسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.